Pedemontana le ruspe e il pesante impatto ambientale | Regione Lombardia ci mette altri 9 milioni

Cesano Maderno (Monza) – Da Regione Lombardia 9 milioni di euro per le compensazioni ambientali per le tratte B2 e C di Pedemontana. Si tratta di un’aggiunta finanziata direttamente col bilancio regionale rispetto ai 30,5 milioni di euro giĂ previsti alla voce compensazioni nel bilancio di Pedemontana, per le due tratte che, insieme, collegano Lentate sul Seveso con Usmate Velate, passando da Cesano Maderno, Desio, Lissone e Lesmo. L’ulteriore incremento di circa un terzo di opere di compensazione è frutto di un ordine del giorno presentato durante l’assestamento al bilancio regionale 2025-27 dai consiglieri regionali Gigi Ponti (Pd) e Onorio Rosati (Avs), approvato dalla maggioranza in consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana, le ruspe e il pesante impatto ambientale: Regione Lombardia ci mette altri 9 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - pedemontana - regione - lombardia

Pedemontana, oltre 7,5 milioni di euro di compensazioni rimarranno in Brianza: a che cosa serviranno - Rischio sventato: gli oltre 7,5 milioni di euro di compensazioni ambientali di Pedemontana resteranno in Brianza.

Le compensazioni “green” per Pedemontana: oltre 7 milioni per curare le ferite - Arcore (Monza e Brianza), 9 giugno 2025 –  Rischio scongiurato. Il Pirellone approva un emendamento di Alessandro Corbetta che vincola alla Brianza i soldi per le compensazioni di Pedemontana: 7 milioni e mezzo che senza il correttivo del capogruppo leghista passato in aula, rischiavano di finire in altre province.

Convegno sulla Pedemontana: 45 milioni di ore di auto risparmiate ogni anno, ma resta il silenzio sui pedaggi - "Non c’è sviluppo economico senza sviluppo delle infrastrutture, e in questo senso la Pedemontana rappresenta un’opera strategica attesa da oltre cinquant’anni: collegherà territori di grande rilevanza economico-produttiva sull’asse est-ovest, sarà utile alle imprese e migliorerà l’accessibilità .

"Un disastro da 52 milioni ogni chilometro, con “perdite pressoché certe” per Regione Lombardia e un debito ingente “accollato alle generazioni future”. Che la Pedemontana lombarda fosse un buco nero è noto da tempo, nonostante la Lega continui a far pas Vai su X

Pedemontana: Scuola Rodari Mentre in queste ore è uscita la notizia sulla ralazione della Corte dei Conti regionale sul rendiconto 2024 di Pedemontana che riporta : "la gestione delle partecipate della Regione Lombardia evidenzia "profili di rischio", in partic Vai su Facebook

Regione: sì alla proposta Pd-Avs, altri 9 milioni per compensare Pedemontana; Per costruire Pedemontana servono 52 milioni di euro (per km); Le partecipate della Regione. Il monito della Corte dei Conti: Pedemontana ci sta costando 52 milioni per ogni chilometro.

Pedemontana, arrivano 9 milioni per l’ambiente: svolta in Regione - Regione Lombardia approva 9 milioni per compensazioni ambientali Pedemontana. Si legge su monza-news.it

Regione: sì alla proposta Pd-Avs, altri 9 milioni per compensare Pedemontana - Avs, altri 9 milioni per compensare Pedemontana Il Cittadino di Monza e Brianza Seveso e Meda vengano persi circa 2 ettari del Bosco delle Querce Cesano Maderno a Lesmo ... msn.com scrive