Peacemaker | Dal Comic-Con il trailer della stagione 2

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato svelato il trailer ufficiale della stagione 2 di Peacemaker. Accompagnato da “ Road to Nowhere ” del compianto Ozzy Osbourne, il trailer offre una serie di sequenze inedite, tra combattimenti, dimensioni parallele e lo scontro annunciato tra Peacemaker (John Cena) e Rick Flag Sr (Frank Grillo), con quest’ultimo intento a vendicare l’uccisione del figlio avvenuta in una delle sequenze finali del film The Suicide Squad. “ La gente si sta rendendo conto che la seconda stagione di Peacemaker si basa su due dimensioni, e questo è il vero cuore della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

