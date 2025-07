Peacemaker 2 | il nuovo trailer rivela il ritorno di John Cena e connessioni dirette con Superman

Dopo oltre tre anni di attesa, la seconda stagione di Peacemaker svela la sua connessione diretta con il nuovo DC Universe lanciato da Superman. Peacemaker è ufficialmente pronto a tornare. La seconda stagione della serie DC con protagonista John Cena si è mostrata in anteprima con un trailer durante il Comic-Con di San Diego, confermando l'uscita su HBO Max per il prossimo 21 agosto. Ambientata un mese dopo gli eventi di Superman, la nuova stagione segna un punto di svolta nell'universo condiviso avviato da James Gunn. Una serie cruciale per il nuovo DCU Durante il panel, è stato confermato che Peacemaker 2 sarà parte integrante del nuovo universo narrativo, direttamente legato al reboot di Superman, uscito solo due settimane prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peacemaker 2: il nuovo trailer rivela il ritorno di John Cena e connessioni dirette con Superman

