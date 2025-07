Pd e inchieste la sinistra è divorata dalla sua morale

Da anni si rincorrono le citazioni – a scadenze regolari – della celeberrima intervista centrata sulla cosiddetta “questione morale” concessa nell’estate del 1981 da Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari. A volte la nemesi storica prende corpo e poi si compie con perfezione spettacolare: è il caso di questo 2025, in cui l’argomento etico così a lungo scagliato contro gli altri si è ritorto come un boomerang contro il Pd. E allora eccoli i compagni, tra smarrimento e autoconsolazione, dediti a deplorare il non essere stati collettivamente all’altezza di quel monito berlingueriano, e di non averlo saputo utilizzare nĂ© (ex ante) per evitare la deriva degli scandali nĂ© (ex post) per reagire con la schiena dritta, senza farsi umiliare dai grillini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

