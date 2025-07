Pd e Comune sono al lavoro per il territorio

Il Pd rispedisce al mittente tutte le critiche rivolte all’amministrazione comunale da Forza Italia. "A differenza di quanto sostenuto dall’opposizione, la maggioranza lavora con determinazione su progetti chiave, tra cui quelli legati all’ edilizia scolastica, alle aree urbane da riqualificare e ai servizi pubblici. I cantieri aperti sul territorio rappresentano il segno tangibile di una visione amministrativa concreta e orientata al futuro", spiega un anota congiunta Dem-Comune. "Sul piano finanziario, l’ avanzo di bilancio è gestito con prudenza e senso istituzionale, evitando azzardi come l’indebitamento proposto da Forza Italia, che attraverso l’accensione di mutui graverebbe ulteriormente sulla spesa di parte corrente del bilancio, lasciando poco spazio al funzionamento delle spese ordinarie del Comune, come ad esempio le utenze, gli stipendi dei dipendenti e la manutenzione ordinaria dei beni, per cui occorre muoversi con la massima prudenza e cautela – si legge –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pd e Comune sono al lavoro per il territorio"

In questa notizia si parla di: comune - territorio - sono - lavoro

Messa in sicurezza del territorio, il comune nominato soggetto attuatore - Con una nota ufficiale del 14 maggio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Messina ha comunicato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di tre interventi urgenti di messa in sicurezza nel territorio comunale e ha.

Messa in sicurezza del territorio, il comune nominato soggetto attuatore - Con una nota ufficiale del 14 maggio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la provincia di Messina ha comunicato lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di tre interventi urgenti di messa in sicurezza nel territorio comunale e ha.

Comune di Gazzola e Protezione Civile uniti per la tutela del territorio - È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Gazzola e il Gruppo Protezione Civile Piacenza ODV volta alla prevenzione e cura del territorio, alla gestione delle eventuali emergenze e calamità naturali, nella consulenza e nel supporto nelle possibili situazioni di rischio per.

? Il Comune di Rimini ha pubblicato il BANDO per la frequenza ai Centri Estivi 2025! Nell’ambito del Progetto Conciliazione Vita-Lavoro, le famiglie del territorio possono fare richiesta per ottenere un contributo economico a copertura parziale o totale del co Vai su Facebook

Pd e Comune sono al lavoro per il territorio; Imola, ricevuti in Comune gli studenti assegnatari delle borse estive scuola-lavoro 2025; L'antica via Latina come la Francigena: otto comuni al lavoro per creare un nuovo cammino.

Lavoro e migranti, l’accoglienza? Motore di sviluppo per i territori - Un percorso di crescita personale e professionale che ha coinvolto oltre 20 migranti e ha trasformato l’accoglienza in opportunità concreta di sviluppo e integrazione, contribuendo al rilancio delle a ... Da vita.it

Comune e imprenditoria. Una lunga serie di incontri con il mondo produttivo - Lisa Valiani, assessora allo sviluppo economico: "Occorre valorizzare il più possibile competenze ed eccellenze, continuando a innovare". Riporta msn.com