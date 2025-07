Pavard Inter vive le possibilità di una sua cessione! Ecco cosa serve per far partire il difensore francese

Pavard Inter, la situazione contrattuale e le condizioni per una possibile cessione del difensore: guadagna 5 milioni l’anno e ha contratto fino al 2028. Benjamin Pavard, difensore centrale e terzino destro francese classe 1996, potrebbe lasciare l’ Inter in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, il giocatore è considerato cedibile in caso di offerta importante da parte di altri club europei. Arrivato nell’estate 2023 dal Bayern Monaco, Pavard è stato uno degli innesti piĂą importanti della passata stagione, guadagnandosi spazio e fiducia nello scacchiere difensivo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, vive le possibilitĂ di una sua cessione! Ecco cosa serve per far partire il difensore francese

