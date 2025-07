Pavard Inter si smuove il mercato intorno al francese | arrivano richieste cosa può succedere

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter non riguarda solo entrate e trattative in fase di sviluppo, ma anche le possibili uscite. A lanciare l’allarme è Sport Mediaset, che pone l’accento sull’interesse crescente nei confronti di Benjamin Pavard, difensore francese che si è subito imposto come uno dei leader della retroguardia nerazzurra. Dopo due stagioni solide e costanti, l’ex Bayern Monaco è diventato il nome piĂą caldo tra i potenziali partenti in difesa, suscitando attenzioni da parte di diversi club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, si smuove il mercato intorno al francese: arrivano richieste, cosa può succedere

