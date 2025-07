Pavard Inter il difensore francese è in bilico! Si riflette dopo l’infortunio può essere ceduto per questa cifra

Pavard Inter, dopo una stagione complicata, l’ex Bayern non è più intoccabile: se arriva l’offerta giusta, i nerazzurri potrebbero lasciarlo andare. Il futuro di Benjamin Pavard all’ Inter è tutt’altro che scontato. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro starebbe valutando seriamente la possibilità di cedere il difensore francese, arrivato nell’estate del 2023 dal Bayern Monaco con grandi aspettative. A pesare su questa decisione non c’è solo una stagione sotto tono, caratterizzata da diversi problemi fisici, ma anche un episodio social che ha lasciato l’amaro in bocca alla dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, il difensore francese è in bilico! Si riflette dopo l’infortunio, può essere ceduto per questa cifra

In questa notizia si parla di: inter - pavard - difensore - francese

