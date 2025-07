Paura in un supermercato Walmart in Michigan 11 persone accoltellate Arrestato l' aggressore

Almeno 11 persone sono state accoltellate in un supermercato del Michigan, nel nord degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un uomo di 42 anni è stato arrestato, ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, spiegando che «si tratta di atti compiuti a caso» e che «le vittime non erano state prese di mira in anticipo».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura in un supermercato Walmart in Michigan, 11 persone accoltellate. Arrestato l'aggressore

