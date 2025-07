Paura al supermercato 11 persone accoltellate da un uomo | la situazione

Una tranquilla giornata di spesa si è trasformata in una scena da incubo in un supermercato. Un uomo ha accoltellato almeno 11 persone, seminando il panico tra i clienti. L’aggressore, un 42enne, è stato arrestato. Le autoritĂ parlano di un gesto del tutto casuale, senza un obiettivo preciso. Ecco cosa è successo tra gli scaffali del supermercato. Leggi anche: L’amata cantante e la sua lotta contro il cancro: l’annuncio dall’ospedale Panico tra le corsie del supermercato. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Paura al supermercato, 11 persone accoltellate da un uomo: la situazione

