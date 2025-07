Paupisi per la festa a Maria SS di Pagani attesa per il concerto di Riccardo Fogli

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande colpo alla contrada Pagani di Paupisi da parte dell’associazione ‘Il Sogno’ per la festa in onore a Maria Santissima di Pagani con Gigione che ieri sera ha fatto uno show “alla grande” con il tutto esaurito ecco un altro colpo per stasera domenica 27 luglio: Riccardo Fogli in concerto. Classe 1947, Riccardo Fogli entra a far parte dei Pooh, freschi già di due 45 giri, nel luglio 1966. Il 1968 è l’anno dell’indimenticabile “Piccola Katy”; seguono gli anni straordinari di “Opera Prima” e “Alessandra”, album storici che contengono canzoni come “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Noi due nel mondo e nell’anima” e “Nascerò con te”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, per la festa a Maria SS. di Pagani attesa per il concerto di Riccardo Fogli

In questa notizia si parla di: riccardo - pagani - festa - maria

Per la festa a Maria SS. di Pagani attesa per il concerto di Riccardo Fogli - - Quotidiano di; Per la festa a Maria SS. di Pagani attesa per il concerto di Riccardo Fogli; A Paupisi il gran concerto di Riccardo Fogli.

Per la festa a Maria SS. di Pagani attesa per il concerto di Riccardo Fogli - Dopo il grande colpo alla contrada Pagani di Paupisi da parte dell’associazione ‘Il Sogno’ per la festa in onore a Maria Santissima di Pagani con Gigione che ... Secondo napolivillage.com

Paupisi, al via i festeggiamenti a Maria Santissima di Pagani con gli “Onda Anomala” in concerto - Alla contrada Pagani di Paupisi si alza il sipario sulle cinque giornate di festa dedicate a Maria Santissima di Pagani. Come scrive sciscianonotizie.it