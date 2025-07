Pasticcio al Murlungo | Scelte prese di comune accordo La sindaca smentisce

"La scelta di edificare nuovi alloggi in via Murlungo è stata condivisa in ogni passaggio con Erp e con il suo presidente Luca Panfietti, nonostante quest’ultimo in maniera poco comprensibile oggi cerchi di sfilarsi". Immediata la replica della sindaca Serena Arrighi alle dichiarazioni del presidente di Erp Luca Panfietti che in un’intervista alla Nazione ha dichiarato che le scelte urbanistiche sono competenza del Comune e non di Erp. "Se all’epoca della condivisione del progetto ci fosse stata un’opposizione di Erp – dice Arrighi – l’amministrazione ne avrebbe tenuto sicuramente conto, ma il presidente Panfietti per primo non ha mai espresso alcuna perplessitĂ su questa decisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

