Parroco massacra un senzatetto con un' ascia poi gli dà fuoco | l' aggressione choc

Orrore a Tarczyn, piccolo comune della Polonia centrale, dove un parroco ha brutalmente ucciso un senzatetto al termine di una violenta discussione. Sul caso indagano le forze dell'ordine locali, mentre la comunità è caduta nello sconcerto. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'allarme è scattato lo scorso 24 luglio, intorno alle ore 22.20, quando un ciclista ha contattato le autoritĂ dicendo di aver visto qualcosa di simile a un corpo umano che stava bruciando. La polizia ha raggiunto immediatamente il posto. Da qui le indagini, che hanno condotto alla canonica della parrocchia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parroco massacra un senzatetto con un'ascia, poi gli dĂ fuoco: l'aggressione choc

In questa notizia si parla di: parroco - senzatetto - massacra - ascia

Parroco uccide senzatetto con un’ascia e gli dà fuoco. Particolari atroci! - La fragilità dei rapporti umani, quando si intreccia con solitudine, disagio e squilibri emotivi, può trasformarsi in tragedia.

Parroco litiga col senzatetto, lo colpisce con un’ascia e lo brucia vivo in strada: orrore in Polonia - Secondo quanto ricostruito, il sacerdote si era impegnato a fornire assistenza a vita al 68enne in cambio di una donazione immobiliare ma tra i due sarebbero nati contrasti sulla scelta dell'alloggio per il senzatetto.

Parroco massacra un senzatetto con un'ascia, poi gli dĂ fuoco: l'aggressione choc; Orrore in Polonia, prete uccide un senzatetto a colpi di ascia e poi gli dĂ fuoco: litigio per un immobile; Orrore in Polonia, parroco uccide un senzatetto con un'ascia.

Parroco massacra un senzatetto con un'ascia, poi gli dà fuoco: l'aggressione choc - Un prete della sua diocesi ha aggredito un senzatetto dopo una lite, poi gli ha dato fuoco. Secondo ilgiornale.it

Parroco litiga col senzatetto, lo colpisce con un’ascia e lo brucia vivo in strada: orrore in Polonia - Secondo quanto ricostruito, il sacerdote si era impegnato a fornire assistenza a vita al 68enne in cambio di una donazione immobiliare ma tra i due sarebbero ... Segnala fanpage.it