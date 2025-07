Parla Ilaria Bugetti Buio su di me non sulla città Non ho tradito la mia Prato mi difenderò fino all’ultimo

Prato, 27 luglio 2025 – Il 20 giugno 2025 resterĂ per sempre nel suo album della vita. Quel venerdì Ilaria Bugetti, sindaca stravittoriosa nel giugno di un anno prima, ha firmato le dimissioni che hanno portato al commissariamento del Comune. E’ trascorso oltre un mese dall’addio al palazzo comunale. Ilaria Bugetti ha deciso di rompere il silenzio. Per parlare alla cittĂ . “Ho deciso di accettare questa intervista perchĂ© ho ritenuto doveroso far sentire la mia voce, visto il ruolo che ho ricoperto, anche se parlo esclusivamente sull’aspetto politico delle vicende che mi hanno coinvolta. Sulla genesi, sotto il profilo giudiziario sui suoi sviluppi e sugli esiti ho preferito tenere una linea di rigoroso silenzio come avete potuto notare, ritenendola piĂą consona alla delicatezza del momento e alla esigenza di approccio non mediatico delle iniziative difensive, e continuerò su tale linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parla Ilaria Bugetti. “Buio su di me, non sulla cittĂ . Non ho tradito la mia Prato, mi difenderò fino all’ultimo”

In questa notizia si parla di: ilaria - bugetti - prato - parla

Ilaria Bugetti: “Mai percepito utilità illecite. Attendo la decisione serena ma con sofferenza" - Prato, 23 giugno 2025 – “Rendendo dichiarazioni nel corso della udienza di oggi e producendo documentazione a supporto, ho ritenuto di confrontarmi puntualmente con tutti gli addebiti che mi vengono mossi dalla accusa.

Prato, la sindaca Ilaria Bugetti: "Mi hanno notificato un avviso di garanzia" - Un avviso di garanzia è stato notificato stamani alla sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd). Lo ha reso noto la stessa prima cittadina che in una nota spiega: "Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Ipotesi corruzione: avviso di garanzia per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti - PRATO – Terremoto politico – giudiziario a Prato. La procura di Firenze ha inviato un avviso di garanzia alla sindaca, Ilaria Bugetti.

Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega e vice presidente del consiglio comunale di Prato sulla crisi dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti Vai su Facebook

Parla Ilaria Bugetti. “Buio su di me, non sulla città . Non ho tradito la mia Prato, mi difenderò fino all’ultimo”; Si dimette Ilaria Bugetti, sindaca di Prato al centro di un'inchiesta giudiziaria per corruzione; Cosa c’è nell’inchiesta sulla sindaca di Prato Ilaria Bugetti.

Patrocinio legale negato a Bugetti. Lega: "Scelta condivisibile" - L’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti dovrà tutelarsi autonomamente nel procedimento che la vede indagata per corruzione nell’inchiesta ... Si legge su msn.com

?? Prato, da domani amministrazione commissariata - Tra poche ore Prato entrerà in una fase delicata e inedita della sua storia amministrativa: il commissariamento. Si legge su controradio.it