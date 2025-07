Papa Leone XIV | Grave situazione umanitaria a Gaza

Papa Leone XIV si è affacciato a San Pietro dopo il riposo a Castel Gandoldo: “Negoziare un futuro di pace per tutti i popoli”. Appello per il “rispetto integrale del diritto umanitario” a Gaza. Il commento al Vangelo: “Amare come Dio ci ama, senza calcoli”. . “Il mio cuore è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo”. Così papa Leone XIV oggi, dopo la recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano per la prima volta dopo il “riposo” a Castel Gandolfo, ha ricordato alcune delle ostilità che insanguinano il mondo: al confine tra Thailandia e Cambogia, nel sud della Siria, a Gaza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

