Papa Leone Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli

ROMA (ITALPRESS) – "Oggi si celebra la V Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che ha come tema: 'Beato chi non ha perduto la speranza'. Guardiamo ai nonni e agli anziani come testimoni di speranza, capaci di illuminare il cammino delle nuove generazioni. Non lasciamoli soli, ma stringiamo con loro un'alleanza di amore e di preghiera". Così Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus. "Il mio cuore – aggiunge – è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo. In particolare, prego per le persone coinvolte negli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, specialmente per i bambini e le famiglie sfollate.