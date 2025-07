Papa | Dio non ci volta mai le spalle neanche dopo errori e fallimenti

Roma, 27 lug. (askanews) – “Dio non ci volta mai le spalle quando ci rivolgiamo a Lui, nemmeno se arriviamo tardi a bussare alla sua porta, magari dopo errori, occasioni mancate, fallimenti, nemmeno se, per accoglierci, deve “svegliare” i suoi figli che dormono in casa. Anzi, nella grande famiglia della Chiesa, il Padre non esita a renderci tutti partecipi di ogni suo gesto d’amore”. Lo ha detto, alla recita dell’Angelus con i fedeli, Papa Leone XIV. “Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo, e se a volte ci risponde con tempi e in modi difficili da capire, è perchĂ© agisce con una sapienza e con una provvidenza piĂą grandi, che vanno al di lĂ della nostra comprensione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#LeoneXIV: Dio non ci volta mai le spalle quando ci rivolgiamo a Lui, nemmeno se arriviamo tardi a bussare alla sua porta, magari dopo errori, occasioni mancate, fallimenti. #Angelus Vai su X

