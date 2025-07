Paola Egonu sostituita da Ekaterina Antropova | il punteggio esatto nella finale di Nations League

Paola Egonu è stata sostituita definitivamente da Ekaterina Antropova nel corso della finale della Nations League 2025 di volley femminile. La miglior giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha iniziato da titolare il confronto tra Italia e Brasile, disputando due frazioni un po’ altalenanti e mettendo a segno 12 punti. Le due squadre si trovavano in perfetta parità nel conto dei set (1-1) e il terzo parziale era in totale equilibrio, risultando potenzialmente decisivo per involarsi verso la conquista del titolo. Sul 9-9, dopo che le sudamericane avevano recuperato tre punti, il CT Julio Velasco ha deciso di cambiare l’opposto: fuori Egonu e dentro Ekaterina Antropova, abituata a subentrare nella seconda parte dei set se la situazione lo rende necessario (è accaduto più volte lo scorso anno ai Giochi e in questa stagione durante la fase preliminare). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paola Egonu sostituita da Ekaterina Antropova: il punteggio esatto nella finale di Nations League

