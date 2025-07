Pandev compie 42 anni gli auguri dell’Inter | Talento e intelligenza!

Goran Pandev festeggia oggi il compimento dei 42 anni d’etĂ , con l’Inter che non gli ha fatto mancare i suoi auguri per il lieto giorno. LA STORIA  – Goran Pandev resta nelle menti dei tifosi dell’Inter come colui che ha dato concretezza al desiderio di impresa nella notte di Monaco di Baviera del 2011. La sua rete del definitivo 3-2, dopo un match complicatissimo giocato contro una delle compagini piĂą forti al mondo, ha alimentato le speranze del mondo nerazzurro di bissare lo storico successo in Champions League della stagione precedente. Ciò non si è poi verificato, ma nelle menti dei sostenitori dell’Inter resta il ricordo di un calciatore che ha sempre dato il massimo per difendere i colori nerazzurri e onorare la maglia da lui indossata. 🔗 Leggi su Inter-news.it

