Palestra Juventus non tramonta questa idea per la fascia dei bianconeri | è la primissima alternativa a quel nome! Le ultime

Palestra Juventus, non tramonta questa idea per la fascia dei bianconeri: è la primissima alternativa a quel nome! Ultime sulle mosse della dirigenza. La Juve  continua a monitorare con attenzione la situazione degli esterni, con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra in vista della stagione 20252026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista bianconera resta Nahuel Molina, esterno dell’ Atletico Madrid, ma subito dopo di lui c’è un altro talento che continua a essere al centro dell’interesse della Juventus: Marco Palestra, giovane esterno dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juventus, non tramonta questa idea per la fascia dei bianconeri: è la primissima alternativa a quel nome! Le ultime

Mercato Milan, nuovo nome per la fascia: le ultime - Svelato il primo obiettivo del mercato del Milan per la fascia destra del futuro, di seguito riportato il nome.

Fiorentina, le mosse della società : viola in "seconda fascia", il nome è quello di Stefano Pioli - Firenze, 30 maggio 2025 – Le inattese dimissioni di Palladino, a cui la Fiorentina non era certo preparata, rallenteranno la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Doig Juventus, nome nuovo per la fascia sinistra! Nel mirino anche il laterale del Sassuolo neopromosso in Serie A.

Clauss Juventus, non tramonta questa idea per la fascia bianconera: l'esterno sfida questi altri tre obiettivi.

Dodo Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: l'esterno sfida altri quattro nomi.