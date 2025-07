Palermo vittoria di misura in amichevole col Bra | decide un gol di Di Francesco

Altro test amichevole per il Palermo di Inzaghi: i rosanero hanno battuto 1-0 il Bra, squadra neopromossa in C. In gol Di Francesco, sul finire di primo tempo. Curiosità, il direttore tecnico dei piemontesi è Stefano Sorrentino, ex portierone rosanero. Inzaghi schiera i suoi con un 3-4-2-1: Gomis. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 9 agosto amichevole Palermo-Manchester City al Barbera - PALERMO - Sabato 9 agosto alle ore 21 il Palermo ospiterà al 'Renzo Barbera' il Manchester City per l'Anglo-Palermitan Trophy, un'amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi.

Palermo, amichevole di lusso per i rosanero: al Barbera arriva il Manchester City di Guardiola - Palermo, amichevole di lusso contro il Manchester City: al Renzo Barbera arriva la squadra ‘madre’ di Pep Guardiola In attesa dell’annuncio ufficiale di Tommaso Augello come primo rinforzo, il Palermo ha alzato il sipario su un evento di portata internazionale: l’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 […]

Palermo, altro poker in amichevole alla Nuova Sondrio: a segno ancora Corona - Terza amichevole in ritiro per il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero hanno battuto 4-0 la Nuova Sondrio, club di serie D.

Palermo, che partita! Fissata un’amichevole di lusso contro il Manchester City Andrà in scena sabato 9 agosto, alle ore 21, la gara tra Palermo e Manchester City valida per l’Anglo-Palermitan Trophy, che celebra le origini inglesi del club rosanero. Gli uomi Vai su Facebook

Palermo-Bra finisce 1–0: decide Di Francesco - Vittoria di misura per il Palermo nella penultima amichevole precampionato: allo stadio Brunod di Châtillon, i rosanero superano 1–0 il Bra, formazione neopromossa in Serie C. Secondo ilovepalermocalcio.com

Palermo-Sondrio 4-0: poker rosanero, Corona ancora in gol - Sondrio di Giovedì 24 luglio 2025: a segno Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona. Segnala calciomagazine.net