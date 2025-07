Palermo tragica morte di una bambina di 11 anni | aveva i vestiti intrisi di benzina La Procura apre un’inchiesta

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura dei Minori apre un’inchiesta. Una bambina di 11 anni è morta a Palermo in circostanze ancora da chiarire, spingendo la Procura dei Minori ad aprire un’indagine immediata. Il caso è seguito dalla polizia. Arrivo in ospedale con vestiti intrisi di benzina. La bambina è stata trasportata d’urgenza dai familiari all’ospedale Buccheri La Ferla, presentando i vestiti completamente zuppi di benzina e segni evidenti di violenza sul corpo. Incerte le dinamiche del decesso. Non è ancora chiaro se la piccola fosse giĂ priva di vita al momento dell’arrivo al pronto soccorso, o se sia deceduta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

