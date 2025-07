Palermo muore a 14 anni | i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

Palermo, 27 luglio 2025 – Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di una ragazzina di 14 anni, portata in ospedale dai familiari. Quando è giunta al Buccheri La Ferla era in condizioni gravissime, con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo. Poco dopo è morta. La procura dei minori ha aperto un’indagine, affidata alla polizia di Palermo. La famiglia abita in una zona in periferia.  In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

