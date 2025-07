ABBONATI A DAYITALIANEWS Vestiti impregnati di benzina e segni sospetti sul collo: la Procura apre un fascicolo. Una bambina di 11 anni è deceduta a Palermo in circostanze che hanno spinto la Procura dei minori ad aprire un’indagine. La piccola è arrivata all’ospedale Buccheri La Ferla in condizioni disperate, con i vestiti intrisi di benzina e segni visibili sul collo. Nonostante i tentativi di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Indagini in corso: disposta l’autopsia. La Procura ha ordinato l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Palermo, morte bambina di 11 anni: si esclude l'ipotesi dell'omicidio