Palermo Ladies Open Francesca Jones trionfa | battuta in due set l’olandese Koevermans

Con la determinazione di chi non si è mai arresa, nemmeno davanti a difficoltĂ che avrebbero fermato chiunque, Francesca Jones si prende Palermo, il secondo titolo WTA 125 della carriera e un posto tra le prime 90 giocatrici del mondo (domani nella nuova classifica sarĂ 84 del ranking). La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Primo Reggiani video intervista: «Interpreto Falcone, a Palermo mi mettevano in braccio i bambini» – Francesca e Giovanni - La nostra video intervista a Primo Reggiani, co-protagonista del film Francesca e Giovanni  nel ruolo del giudice Giovanni Falcone, nel racconto della sua storia d’amore con Francesca Morvillo, visto dagli occhi di lei.

Nata senza cinque dita, da lunedì sarà in top 100: Palermo assiste alla favola della tennista Francesca Jones - Una settimana da favola. Francesca Jones, testa di serie n. 3, è la protagonista del torneo di Palermo.

Una settimana da favola. Francesca Jones, testa di serie n. 3, è la protagonista del torneo di Palermo.

SPORT Gioca a tennis senza cinque dita, entra in top-100. Chi è Francesca Jones: «Non sono svantaggiata» La 24enne inglese sarà nelle prime 100 del mondo da lunedì dopo l'ottimo torneo giocato a Palermo. Ha iniziato a giocare a tennis per caso, ha ade Vai su Facebook

Si entra nel vivo della 36ª edizione del Palermo Ladies Open, in corso al Country Time Club: oggi, sabato 26 luglio, è in programma una giornata di grande tennis Vai su X

“Palermo Ladies Open”, la finale sarà Jones-Kovermans - La testa di serie numero 3, Francesca Jones, contro l'autentica sorpresa del torneo, la numero 201 al mondo, l'olandese Anouk Kovermans. Scrive msn.com

