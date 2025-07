Palermo 11enne muore in ospedale | vestiti bagnati di benzina e segni sul corpo Aperta indagine

Una ragazzina di 11 anni è morta all’ospedale palermitano Buccheri La Ferla. La ragazza è arrivata in gravi condizioni trasportata dai genitori. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Non sono ancora chiare le cause della morte della bambina di 11 anni deceduta questa notte all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. A quanto si apprende la piccola è arrivata ieri sera accompagnata dalla madre e dal compagno in condizioni disperate. Aveva tracce di benzina sui vestiti e segni sul corpo che potrebbero essere compatibili con violenze domestiche precedenti. Ma non è escluso che sia frutto di crisi epilettiche di cui la 11enne soffriva e che in passato avevano portato a diversi ricoveri all’ospedale dei Bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, 11enne muore in ospedale: vestiti bagnati di benzina e segni sul corpo. Aperta indagine

In questa notizia si parla di: ospedale - palermo - vestiti - benzina

Donna cade in mare vicino all'Amerigo Vespucci a Palermo: dimessa dall'ospedale torna e riabbraccia i soccorritori - E’ tornata al porto di Palermo nei pressi dell’Amerigo Vespucci, Silvia Bruno la volontaria della protezione civile che è finita in mare mentre stava accompagnando una donna disabile per una visita sulla nave scuola della marina che sta facendo tappa nel capoluogo siciliano.

Ospedale Civico di Palermo, Regione istituisce Commissione straordinaria per riesame casi clinici della ‘Chirurgia toracica’ - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’assessorato della Salute, su disposizione del Governo Schifani, ha istituito una Commissione straordinaria per verificare l’attività clinica dell’unità operativa di Chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo.

Palermo, medico aggredito violentemente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico - ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta aggressione nella notte, 17 maggio: arrestato un giovane di 21 anni.

La Procura dei minori di #Palermo ha aperto un’inchiesta sulla #morte di una bambina di 11 anni portata d’urgenza all’ospedale #Buccheri La Ferla dai familiari. La piccola presentava evidenti segni di violenza e aveva i vestiti impregnati di benzina. Non è Vai su X

Bambina di 11 anni morta a Palermo: è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza; Ragazzina di 14 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza s; Bambina 11enne morta in ospedale a Palermo, segni di violenza e vestiti pieni di benzina: aperta inchiesta.

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Secondo msn.com

Ragazzina di 14 anni morta a Palermo: è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza - L’intervento dei sanitari però è stato inutile: una ragazzina è morta a Palermo, all’ospedale B ... Segnala ilfattoquotidiano.it