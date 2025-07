Palazzo San Felice un tesoro nascosto apre le porte a Roma | alla scoperta del Sepolcro dei Sempronii e di un percorso tra passato presente e futuro

Un'opportunitĂ unica per gli amanti della cultura e della storia: Cultura in Cantiere è il nuovo percorso culturale che, dal 14 giugno al 28 dicembre 2025, apre ogni fine settimana le porte di Palazzo San Felice. SarĂ possibile esplorare gratuitamente, su prenotazione, questo affascinante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Tutti fine settimana fino al 28 dicembre 2025, il cantiere di Palazzo San Felice a Roma apre le porte per raccontare la sua trasformazione in uno spazio culturale vivo e accessibile. Prenota la visita gratuita su culturaincantiere.it ? Il progetto promosso dalla Vai su Facebook

Il progetto Cultura in Cantiere vi apre le porte di Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. Riservate il vostro posto https://informagiovaniroma.it/palazzo-san-felice/… @MiC_Italia Vai su X

Palazzo San Felice, un tesoro nascosto apre le porte a Roma: alla scoperta del Sepolcro dei Sempronii e di un percorso tra passato, presente e futuro

Palazzo San Felice, un tesoro nascosto apre le porte a Roma: alla scoperta del Sepolcro dei Sempronii e di un percorso tra passato, presente e futuro - Un'opportunità unica per gli amanti della cultura e della storia: Cultura in Cantiere è il nuovo percorso culturale che, dal 14 giugno al 28 dicembre 2025, apre ogni fine settimana le porte di Palazzo ... Scrive romatoday.it

