Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | van Aert gioisce a Parigi Pogacar ci prova Grande Ballerini

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Wout van Aert, voto 10: la Visma Lease a Bike puntava a questa tappa, dopo le delusioni di Vingegaard, toccava al belga riscattare la compagine neerlandese. Si era preparato al meglio per questo appuntamento e riesce ad imporsi nettamente, staccando sullo strappo di Montmartre tutti i rivali, compreso un agguerrito Tadej Pogacar. Decima vittoria al Tour, una delle più belle, a Parigi. Tadej Pogacar, voto 8: tutti gli altri hanno alzato bandiera bianca a 50 chilometri dal traguardo, la Maglia Gialla ha invece alzato il ritmo ed è andata in testa al plotone a dettare il passo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: van Aert gioisce a Parigi, Pogacar ci prova. Grande Ballerini

In questa notizia si parla di: tour - tappa - pogacar - pagelle

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città , dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che si terrà a partire da oggi 13 maggio fino.

Il tour della salute 2025 farà tappa anche a Pescara - Riparte anche quest’anno il tour della salute, che prevede ben 15 tappe in tutta Italia. Arriverà anche a Pescara, unica tappa in Abruzzo, il prossimo 27 e 28 settembre 2025.

Trump inizia il tour nel Golfo. Prima tappa Arabia Saudita: faccia a faccia con Bin Salman - Il Presidente americano Donald Trump è atterrato questa mattina a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa della sua missione nella regione mediorientale.

Arensman coglie l'occasione e dimostra di avere classe e testa, Vingegaard si ferma alle parole, Pogacar mette in tasca il 4° Tour. Ecco le pagelle della tappa di Pier Augusto Stagi #TDF2025 #Ciclismo https://tuttobiciweb.it/article/1753461546… Vai su X

Non è mai abbastanza per lui: Tadej Pogacar voleva vincere anche la 14ª tappa del Tour de France, che invece si è aggiudicato un incredibile Thymen Arensman. Vai su Facebook

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: O’Connor perfetto, sbagliano in tanti, ma non Pogacar; Tour de France, le pagelle: Pogacar conta i chilometri, Van Aert le occasioni perse; Tour de France, le pagelle al secondo giorno di riposo: chi ferma Pogacar?.

Pogacar re del Tour per la 4ª volta: Vingegaard e Lipowitz sul podio, ultima tappa a Van Aert - Lo sloveno cala il poker alla Grande Boucle, il belga vince l'ultima frazione. Da gazzetta.it

Pogacar Re del Tour de France per la quarta volta, ma sulla salita di Montmartre Van Aert lo stacca e vince - Wout Van Aert ha conquistato la tappa finale del Tour de France 2025 con un’azione potente e solitaria, trionfando a Parigi per la seconda volta in carriera dopo il successo del 2021. Scrive msn.com