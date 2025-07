paese si mobilita per il bimbo cieco in senegal il nostro babacar sarebbe tagliato fuori

Bagno a Ripoli (Firenze), 27 luglio 2025 – Babacar deve tornare a casa. I medici del Meyer hanno fatto di tutto per poter ridare almeno in parte la vista a questo bimbo senegalese, nato nel novembre del 2023, ma tutte le soluzioni terapeutiche, incluse chirurgia e trapianti, non sono praticabili. Anzi, potrebbero peggiorare la situazione di una malattia rara e molto grave. Il percorso diagnostico è completato e fa scadere il permesso sanitario che con mamma Aissa ha ottenuto e che giustifica la loro permanenza in Italia. Il 6 maggio sono arrivati a Firenze, grazie all’impegno della Fratellanza Popolare-Croce D’Oro di Grassina e al pisano di origine senegalese Ibrahima Dieng; il 6 agosto devono ripartire con l’aereo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

