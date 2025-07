Padova violenza sessuale di gruppo in uno stabile abbandonato | arrestato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Padova per violenza sessuale di gruppo. Il giovane, originario della Tunisia, avrebbe abusato di una ragazza marocchina in uno stabile abbandonato dell’ex aeroporto militare Allegri di Padova lo scorso 8 luglio. Già noto e considerato pericoloso dalle forze dell’ordine, il 19enne era già stato arrestato nel novembre 2024 per alcune rapine e trasferito nel Centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo in attesa dell'espulsione. Ma, lo scorso aprile, era riuscito a fuggire. Gli agenti lo stavano cercando da mesi. Attualmente si trova nel carcere Due Palazzi, dove resterà per 2 anni e 7 mesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

