Ozzy Osbourne è morto per eutanasia Arriva la biografia choc

Ozzy Osbourne è morto dopo una lunga lotta contro il Parkinson. Ma sul suo decesso, annunciato martedì dalla famiglia dell'ex frontman dei Black Sabbath, c'è ancora poca chiarezza. Tanta che adesso una biografia sul Principe delle tenebre solleva l'ipotesi dell'eutanasia. Due anni fa Osbourne in un'intervista a Rolling Stone aveva dichiarato: «Mi piace l'idea che se si ha una malattia terminale, si può andare in un posto in Svizzera e fare le cose in fretta. Ho visto mio padre morire di cancro». La sua malattia non era allo stadio finale ma, riporta oggi il Messaggero, il libro in uscita il 6 agosto "Ozzy la storia" di Ken Paisli, potrebbe chiarire i capitoli finali della star metal.