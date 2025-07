Overtourism a Venezia ma pochi introiti | la proposta choc di una nuova tassa

Venezia è invasa da migliaia di turisti ogni giorno, ma i negozianti non riescono proprio a beneficiare di un tale afflusso di persone: da questa considerazione arriva la proposta di istituire una maxi tassa da applicare a chiunque voglia visitare la cittĂ . "I turisti non comprano piĂą, siamo in uno stato di calamitĂ , a queste persone farei pagare 100 euro a testa", dichiara provocatoriamente il gioielliere Setrak Tokatzian, presidente dell'associazione Piazza San Marco di cui fanno parte cittadini e negozianti dell'area marciana. Venezia è chiaramente vittima di overtourism, e la situazione sta diventando insopportabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Overtourism a Venezia ma pochi introiti: la proposta choc di una nuova tassa

In questa notizia si parla di: venezia - proposta - tassa - overtourism

«Non vi vogliono a Venezia? Venite a Cittadella»: la "proposta" di Giuseppe Pan a Jeff Bezos - «Se a Venezia non vi vogliono venite a Cittadella»: il consigliere regionale del Veneto Giuseppe Pan interviene sul dibattito riguardante quello che viene da più parti considerato come il “matrimonio dell’anno”, ovvero quello di Jeff Bezos a Venezia.

A Venezia i turisti non comprano più. L’allarme per «una crisi del mercato senza precedenti» viene da Setrak Tokatzian, presidente dell’associazione Piazza San Marco, che descrive un momento storico «di bassissimo livello», a partire proprio dal centro della Vai su Facebook

Overtourism a Venezia ma pochi introiti: la proposta choc di una nuova tassa; Venezia, i commercianti di Piazza San Marco: Serve una tassa di 100 euro per i turisti mordi e fuggi; Varenna come Venezia: «Troppi turisti, serve la tassa di sbarco». Il Comune chiede di applicare 5 euro a ingresso.

“Basta turisti poveri”: gioielliere di Venezia propone tassa di 100€ per i visitatori giornalieri - Il grido d'allarme di Setrak Tokatzian: "Dov'è la bella gente? Come scrive ilfattoquotidiano.it

A Venezia troppi turisti per un giorno, 'maxi tassa' - "A Venezia i turisti non comprano più, siamo in uno stato di calamità, a queste persone farei pagare 100 euro a testa". Segnala ansa.it