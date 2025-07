Ostia tentano furto da Yamamay | commessa aggredita finisce in ospedale

Una commessa di Yamamay è rimasta ferita dopo essere stata aggredita da una donna che, insieme a un complice, voleva rubare alcuni capi di abbigliamento. L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 19:50. Due malviventi, un uomo e una donna, sono entrati in un negozio di via delle Baleniere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: yamamay - commessa - aggredita - ostia

Ostia, tentano furto da Yamamay: commessa aggredita finisce in ospedale; Rubano borse e portafogli e mordono la commessa che cerca di fermarli: coppia arrestata a Ostia; Tentata rapina in un negozio franchising di Ostia: commessa aggredita finisce in ospedale.

Rubano borse e portafogli e mordono la commessa che cerca di fermarli: coppia arrestata a Ostia - I malviventi, un uomo e una donna, in azione nel negozio Yamamay di via delle Baleniere poco prima della chiusura. Segnala roma.repubblica.it