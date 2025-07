Ospedale di Comunità di Cori In arrivo 3 milioni di euro

Per l'Ospedale di ComunitĂ di Cori a breve arriveranno 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi. A renderlo noto sono Enrico Tiero, componente della commissione SanitĂ e presidente della commissione Sviluppo economico e AttivitĂ produttive del Consiglio regionale del Lazio e Angelo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

