Osimhen-Galatasaray perché l’affare non è ancora ufficiale | svelato il problema

Il motivo per cui l’affare che porterebbe Osimhen al Galatasaray non è ancora ufficiale: qual è l’intoppo. La cessione di Victor Osimhen è fin qui uno dei grandi tormentoni del calciomercato del Napoli. Il club azzurro ha sempre preteso il pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto da 75 milioni, andandosi a scontrare anche con la volontĂ del giocatore, che ha rifiutato il trasferimento all’ Al-Hilal (che era disposto ad accontentare le richieste azzurre). Ora sembra tutto definito per il trasferimento al Galatasaray, dopo un tira e molla estenuante riguardo alle garanzie e alla formula per il pagamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it