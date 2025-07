Osimhen – Galatasaray | la mossa del bomber svela tutto

In casa Napoli ci sono delle importanti novitĂ sul futuro di Osimhen. Dopo il ko subito a sorpresa contro l'Arezzo di Cristian Bucchi, di fatto, il Napoli ha vinto la sua ultima amichevole di quest'anno sul campo di Carciato. Gli azzurri, infatti, hanno vinto ieri 2-1 c ontro il Catanzaro, squadra del campionato di Serie B guidata da Alberto Aquiliani. Il Napoli ha prima sbloccato il match con Giacomo Raspadori ( servito dall'assist di David Neres) e poi ha raddoppiato con il rigore realizzato da Lorenzo Lucca. Il Catanzaro ha poi dimezzato il suo svantaggio con il gol siglato da Iemmello ad inizio ripresa.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

C’è una novità importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza tra il bomber e l’azzurro, aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in maglia Vai su Facebook

Osimhen non sceglie tra Al-Hilal e Galatasaray: la mossa del Napoli per sbloccare la situazione; Calciomercato, clamoroso Osimhen: rischia di andare in ritiro col Napoli; Telenovela Osimhen, ennesimo colpo di scena in arrivo? La mossa che potrebbe cambiare (di nuovo) tutto.

Napoli e Osimhen, ecco come è finita: cosa cambia per Morata e Calhanoglu - Il Napoli ha definito la cessione di Osimhen al Galatasaray: accontentate tutte le richieste di De Laurentiis. Da sport.virgilio.it

Osimhen, Areniello controcorrente: "Il Napoli fa lo sconto: la nuova cifra chiesta da Manna" - Per il centravanti nigeriano, nonostante l'ottima stagione disputata nelle finale del Galatasaray in Turchia, sembrano mancare gli acquirenti in grado d ... msn.com scrive