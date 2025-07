Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio a Spa doppietta McLaren con Norris | Leclerc terzo

Oscar Piastri è il vincitore del Gran Premio del Belgio, 13esimo appuntamento del Mondiale di F1. L'australiano è stato bravissimo al primo giro, quando ha sorpassato il compagno di team Lando Norris, che partiva dalla pole, dopo l'uscita della safety car.La partenza è stata ritardata per un'ora. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - gran - premio

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Forse non si immaginava così tanto affetto. Vuoi perchè non guida una Ferrari, vuoi perchè porta alla vittoria, e con apparente facilità , una McLaren versione astronave.

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Il Trofeo Bandini attende il dominatore della F1 Oscar Piastri: Faenza e Brisighella si preparano alla grande festa - Con quattro vittorie, conquistate nei gran premi di Cina, Bahrein, Arabia Saudita e Miami, sta dominando il mondiale di Formula Uno.

? #Formula1 , Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio ? di Andrea Salvati Vai su X

Lando Norris si prende la pole position al Gran Premio del Belgio davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Il pilota McLaren si riscatta dopo le difficoltà di ieri e celebra il lavoro di squadra: “Ci spingiamo a vicenda, ma è una battaglia dura. La macchina v Vai su Facebook

Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio; F1, GP del Belgio: doppietta McLaren con Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc; Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio c'è stata un'altra doppietta della McLaren: primo Piastri, secondo Norris.

F1, Piastri vince il Gran Premio del Belgio. Secondo Norris, Terzo Leclerc - L'australiano ha preceduto il compagno d scuderia, Lando Norris, e il ferrarista Charles Leclerc, terzo. Segnala tg.la7.it

Oscar Piastri Vince il Gran Premio del Belgio 2025: Dominio della McLaren a Spa - Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio 2025 a Spa, con Norris e Leclerc sul podio. calcioin.it scrive