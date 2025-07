Ortopedia al collasso Serve piano straordinario Più posti letto e personale

La Spezia, 27 luglio 2025 – Un piano straordinario di aumento dei posti letto per acuti e riabilitazione e del personale sanitario dell’ Asl 5 spezzina. La richiesta, partita dal Tribunale per i Diritti del Malato, parte importante ed attiva del Manifesto per la sanitĂ locale, è piombata sul tavolo dell’assessore regionale alla SanitĂ Massimo Nicolò, al dirigente generale di Asl 5, al presidente della Conferenza dei sindaci, alla Procura regionale della Corte dei Conti ed alla sua sezione regionale di controllo. Il documento evidenzia “la grave carenza dei posti letto rispetto ai parametri di legge, oltre che di personale rispetto alla media regionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ortopedia al collasso. “Serve piano straordinario. PiĂą posti letto e personale”

In questa notizia si parla di: piano - straordinario - posti - letto

Zanzare tigre, l'ordinanza non basta: chiesto piano straordinario per i parchi pubblici - Il provvedimento per contrastare il diffondersi delle zanzare, nel periodo estivo, è già stato firmato da Gualtieri.

Carceri abbandonate: il piano del commissario straordinario ancora assente - Nonostante la scadenza fosse fissata a fine gennaio, il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria nominato a settembre dal governo, Marco Doglio, non ha ancora presentato il pr.

Campari, nel Q1 2025 vendite a €666 mln (-4,2%),utile ante imposte a €107 mln (-26,1%); Hunt: "Investimenti continui su brand e piano straordinario" - In questo periodo, la performance della profittabilità è stata anche influenzata dalla tempistica degli "investimenti di pubblicità e promozione e in costi di struttura" Campari ha registrato una performance contenuta nel primo trimestre come atteso, in un contesto di "accentuata volatilità m

Tribunale diritti malato chiede ad assessore Nicolò piano straordinario di aumento posti letto e personale in Asl 5 Vai su X

SISTEMA SALA “HOUSING SOCIALE ” SENZA CASE: TRUFFA ALLA MILANESE Meno case popolari - 2400 posti letto sugli almeno 10mila promessi. Lo slogan a effetto per tenersi buono il ceto medio, ha solo garantito le rendite dei fondi immobiliari con gar Vai su Facebook

Ortopedia al collasso. “Serve piano straordinario. Più posti letto e personale”; Tribunale diritti malato chiede ad assessore Nicolò piano straordinario di aumento posti letto e personale in Asl 5; Tribunale diritti malato chiede ad assessore Nicolò piano straordinario di aumento posti letto e personale in Asl 5.

Tribunale diritti malato chiede ad assessore Nicolò piano straordinario di aumento posti letto e personale in Asl 5 - Un piano straordinario di aumento dei posti letto per acuti e riabilitazione e del personale della Asl 5: lo chiede ufficialmente il Tribunale per i ... Secondo msn.com

Piano regionale per gli ospedali, continuano le polemiche su posti letto e nuovo ospedale di Siracusa - Il quadro che emerge dalla bozza del piano della nuova rete ospedaliera è fortemente penalizzante per una provincia che versa già in una condizione precaria e deficitaria. siracusanews.it scrive