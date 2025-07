Violenza choc su Icon of the Seas: un dipendente aggredisce a coltellate un collega e si toglie la vita. Indagini in corso sul movente Dramma sconvolgente sull’Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Un membro dell’equipaggio di 35 anni ha aggredito brutalmente una collega di 28 anni a coltellate. Subito dopo, si è gettato in mare. Il suo corpo senza vita è stato recuperato poco dopo. Un episodio di violenza inaudita. – Cityrumors.it La tragedia si è consumata giovedì sera. I due membri dell’equipaggio, entrambi sudafricani, stavano lavorando sulla prestigiosa nave da crociera. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Orrore sulla nave da crociera: accoltella collega e si getta in mare