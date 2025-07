Oroscopo di lunedì 28 luglio 2025

  Oroscopo Lunedi 28 Luglio 2025. Ariete. Il fuoco dell'intuizione accende nuove strade. Amore La Luna in trigono accende passioni sopite: un messaggio inaspettato potrebbe riaccendere una fiamma. Lavoro La tua creatività è al massimo, segui quell'idea che ti frulla in testa da giorni. Salute Energia in crescita, ma attenzione a non esagerare con gli stimolanti. Oggi sentirai un'irresistibile spinta verso il nuovo, come un vento primaverile che scompiglia i piani ma porta profumi inediti. Ascolta il richiamo dell'avventura, anche nelle piccole cose: quell'invito improvviso, quella strada mai percorsa.

