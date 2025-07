Non solo un momento istituzionale, ma un tributo sentito a un amico vero di Frassinoro e della montagna. Ieri, nel Castello della Badia, il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria a Diego Spagnoli, figura autorevole della scena musicale italiana e ’braccio destro’ di Vasco Rossi da oltre quarant’anni. Sulle note dell’inno di Mameli il sindaco Elio Pierazzi, insieme alla vicesindaco Serena Fontanini, all’assessora Maria Elena Pierazzi e ai consiglieri Carla Barbieri, Patrizia Bulgarelli e Marco Castellani, ha ufficializzato il conferimento. Una bella ed emozionante interpretazione di "What a wonderful world", eseguita dagli allievi di Marco Marcolini, ha poi dato il via libera ai festeggiamenti veri e propri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Orgoglioso di essere vostro concittadino"