Ordine d’arrivo F1 GP Belgio 2025 | doppietta McLaren Leclerc arpiona il podio rimonta di Hamilton

Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio del Belgio 2025, valevole come tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Spa-Francorchamps l’australiano della McLaren ha battuto il compagno di squadra Lando Norris, effettuando il sorpasso decisivo sul bagnato nel corso del primo vero giro di gara dopo la bandiera rossa ed il regime di Safety Car. Podio completato in terza posizione da Charles Leclerc, che ha conquistato il miglior risultato possibile con la Ferrari davanti alla minacciosa Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di George Russell. Gran bel sesto posto di Alex Albon con la Williams, mentre Lewis Hamilton ha effettuato una buona rimonta fino alla settima posizione dalla pit-lane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Belgio 2025: doppietta McLaren, Leclerc arpiona il podio, rimonta di Hamilton

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: via alla SQ3! Mclaren favorita per la pole, Leclerc tenta il colpo. Eliminati Hamilton e Antonelli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Ci si lancia per il tentativo in questa SQ3! 17.22 A 4? dalla fine si scende in pista! Temperatura sulla pista che è leggermente salita, vedremo se inciderà sulle prestazioni.

GP Belgio Sprint: capolavoro di #Verstappen , battute le #McLaren . #Leclerc giù dal podio #F1 #BelgianGP #belgiangrandprix #gpspafrancorchamps #f1 #f12024 #sprint #formula1 #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 Vai su X

Max Verstappen vince la Sprint Race in Belgio superando Piastri al via! L’australiano non riesce mai ad attaccare l’olandese e si accontenta di guadagnare un punto su Norris. Leclerc chiude quarto, staccato di 9 secondi dalle McLaren. Dietro posizioni abbast Vai su Facebook

