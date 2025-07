Operazione vendetta | Rami Malek in un freddo spy-revenge-movie – Recensione

L’analista della CIA Charlie Haller è un vero e proprio genio della cybersicurezza, rispettato da colleghi e superiori per il suo lavoro sempre preciso e compiuto. Sposato con Sarah, sogna di formare con lei una famiglia. Ma durante un viaggio a Londra per lavoro, la donna rimane coinvolta in un attentato terroristico eseguito da uomini armati e uccisa a sangue freddo. In Operazione vendetta il protagonista è sconvolto ma invece di annegare nel dolore decide di mettersi in moto per individuare i colpevoli e fargliela pagare. Arriva anche a ricattare il direttore Moore, minacciando di divulgare informazioni sensibili su operazioni illegali eseguite sotto il suo mandato, affinché gli garantisca un addestramento da agente segreto, tale da permettergli di farsi giustizia da solo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

