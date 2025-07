Operazione Vendetta | col 4K e una scena dall' audio devastante il film con Rami Malek è ancora più avvincente

L'action-thriller con Rami Malek è uscito in homevideo anche con un'edizione 4K UHD targata Eagle di grande spessore tecnico. Il video è ottimo mentre l'audio ha un paio di momenti devastanti. Buoni gli extra. Un action-thriller solido, un revenge movie di spionaggio che si avvale delle star Rami Malek e Laurence Fishburne e che merita di essere ora riscoperto in homevideo. Operazione Vendetta racconta l'avvincente corsa contro il tempo di Charlie Heller, un uomo che lavora come decoder per la Cia la cui moglie rimane uccisa in un attentato a Londra. A quel punto Heller, considerata l'inerzia dei suoi superiori, cerca di infiltrarsi nel mondo dello spionaggio per smascherare i responsabili iniziando un viaggio pericoloso intorno al mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

