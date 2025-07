Operaio licenziato L’intervento del sindaco

Il licenziamento del lavoratore della Deloro Microfusione "per un errore sui permessi della 104 " preoccupa anche le istituzioni. Mentre si allarga il sostegno al lavoratore arrivato anche da altre aziende. "Sto seguendo da ieri con attenzione e preoccupazione la vicenda che riguarda il licenziamento di un lavoratore della Deloro Microfusione, una realtĂ molto importante per il nostro territorio che dĂ lavoro a quasi 200 persone. Sono molto dispiaciuto e ritengo che il licenziamento del lavoratore sia un provvedimento disciplinare sproporzionato rispetto a quanto accaduto - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo (nella foto) -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio licenziato. L’intervento del sindaco

Licenziato per i permessi contesi, il sindaco si candida a mediatore: “Cercare soluzione condivisa” - Pieve Emanuele, il primo cittadino cerca di mediare tra la Deloro Microfusione e i lavoratori, pronti a scioperare in solidarietà con l’operaio ... Segnala milano.repubblica.it