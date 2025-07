Operai morti a Napoli la ditta già nei guai per incidente simile nel 2015

Giuseppe Iaquinangelo è un operaio edile che nel 2015 ha avuto un infortunio sul lavoro, cadendo dal sesto piano mentre lavorava per la stessa ditta coinvolta nell’ incidente che portato al decesso di tre operai al Rione Alto, a Napoli. L’avvocato della famiglia Iaquinangelo, Giovanna Iodice, ha contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare il caso. Borrelli ha indetto una conferenza stampa, domenica mattina, in via Domenico Fontana, sul luogo dell’incidente accaduto pochi giorni fa, alla presenza della famiglia di Iaquinangelo e dell’avvocato. L’operaio, nel 2015, era caduto da un’altezza di sei metri da un montacarichi che non aveva balaustre, nĂ© l’operaio indossava le apposite imbragature. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Operai morti a Napoli, la ditta giĂ nei guai per incidente simile nel 2015

