Con il Comic-Con di San Diego in pieno svolgimento, il creatore di One-Punch Man, ONE, ha condiviso un disegno speciale e un messaggio per i fan in vista del debutto della terza stagione. Ma nessun trailer ancora. Il creatore di One-Punch Man, ONE, ha condiviso un messaggio speciale per i fan in occasione del Comic-Con di San Diego, annunciando che la terza stagione, attesa per ottobre, conterr√† una trama "ipnotica" e unica per l'anime. Ma l'assenza di trailer animati fa aumentare l'attesa per il ritorno di Saitama e degli eroi di Classe S. Il messaggio di ONE: "Un'avventura mai vista prima" Con l'avvicinarsi della terza stagione di One-Punch Man, il silenzio promozionale comincia a pesare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One-Punch Man 3 debutterà in autunno, ma non è stato rilasciato ancora un trailer: i fan sono scettici