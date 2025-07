omaggio al soprano pia tassinari e poi cibo musica e cinema

Proseguono a Modigliana gli spettacoli, gli eventi musicali e gastronomici del mese di luglio. Martedì 29 sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. A cominciare dall’omaggio in musica nel ricordo della modiglianese Domenica Tassinari (1903-1995), nome d’arte Pia Tassinari, soprano e mezzosoprano molto ammirata anche all’estero. Ad onorarla alle ore 21 nella chiesa di San Bernardo il ‘Coro lirico Città di Faenza’ e la narrazione di Roberto Neroni Forlani. L’evento è promosso dal Comune e dalla parrocchia di Santo Stefano e per l’occasione sarà aperto dalle ore 18 alle 21 il museo Don Giovanni Verità, per consentire la visita alla stanza dedicata alla celebre gloria locale contenente, tra gli altri cimeli, costumi di scena e una notevole raccolta di fotografie e documenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

