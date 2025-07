Omaggio a Salgado | proiezione de Il sale della terra all' Edera Film Festival

Continuano gli eventi speciali dell’Edera Film Festival, questa volta si parla di natura, con un panel sulla sostenibilitĂ ambientale promosso dal Comune di Treviso e Fondazione Sylva in occasione del riconoscimento a Treviso di CittĂ verde d’Europa 2025, assegnato dalla Commissione Europea alle. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: film - edera - festival - omaggio

Al Cinema Edera il film "Portuali" - Il Comitato contro la guerra di Treviso, di cui Anpi Treviso-Città fa parte, organizza Giovedì 17 luglio alle ore 21, presso il Cinema Edera di Treviso, la proiezione del film “Portuali”.

Edera Film Festival omaggia le Olimpiadi: «Boom di candidature per la giuria del pubblico» - Il cinema d'autore nel segno dei giovani registi Under 35 è pronto a tornare a Treviso grazie all'Edera Film Festival, giunto quest'anno alla sua settima edizione.

Edera Film Festival 2025: il programma della settima edizione - Il cinema delle nuove generazioni sarà protagonista all’Edera Film Festival, Festival Internazionale di Cinema Under 35, in programma al Cinema Edera di Treviso dal 30 luglio al 2 agosto 2025.

Seconda Edizione del Valconca Bio Fest, il festival del biologico e della sostenibilitĂ ambientale a Saludecio (RN), il 5 e 6 luglio. Vai su Facebook

Omaggio a Salgado: proiezione de Il sale della terra all'Edera Film Festival; Edera Film Festival 2025: il programma della settima edizione; Edera Film Festival al via il 29 luglio tra giovani talenti e produzioni internazionali. Si parte con Vertigin.

Edera Film Festival al via il 29 luglio tra giovani talenti e produzioni internazionali. Si parte con Vertigine bianca, sulle Olimpiadi - TREVISO Non solo lungometraggi, documentari, cortometraggi e Focus Nordest, ma anche una nuova sezione, fuori concorso, che mette in risalto i giovani talenti del territorio, Veneto Doc. Segnala ilgazzettino.it

Sossai e Simon portano l’Edera sulla Croisette: i loro film ... - TREVISO – “Le città di pianura” e “Romería”: sono questi i due titoli che porteranno un po’ di Edera Film Festival sulla Croisette. ilgazzettino.it scrive