Nella Storia sono annoverate le vicende di grandi uomini e donne. Tra queste vicende ce ne sono alcune “minori” solo sulla carta, perchĂ© forse meno conosciute delle altre. Tale è quella di una bambina a cui i medici avevano dato tre mesi di vita, sopravvissuta a una vita difficile e a ben tre incidenti navali, uno dei quali è il celeberrimo affondamento del Titanic. Si chiamava Violet Constance Jessop. E non si muoveva mai senza spazzolino da denti. Vissuta tra il 1887 e il 1971 - è morta per un’insufficienza cardiaca dopo un’esistenza davvero lunga, intensa e rocambolesca - Jessop era la prima di 9 figli di una coppia di migranti irlandesi in Argentina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olympic, Titanic, Britannic. La donna sopravvissuta tre volte (con lo spazzolino)